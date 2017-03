Một học sinh bị ăn đòn vì chào thầy bằng tiếng Anh

Sáng 22/3, nguồn tin từ Ủy ban nhân dân Thành phố Cà Mau (tỉnh Cà Mau) cho biết, đơn vị này đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiến hành xác minh thông tin thầy giáo dạy môn Toán của Trung tâm giáo dục - nghề nghiệp Thành phố Cà Mau say rượu lên lớp và có “hành động không đúng mực” đối với học sinh và sẽ xử lý đúng theo quy định pháp luật.



Thông tin ban đầu, vào khoảng 17h50’ ngày 15/3 vào giờ Toán của lớp 6 thuộc Trung tâm Giáo dục - Nghề nghiệp, thầy Tăng Hùng C. (giáo viên dạy môn Toán) được cho là đã đánh một học sinh vì dám chào thầy bằng tiếng Anh.

Theo một số học sinh chứng kiến vụ việc, sau khi đứng bên ngoài hút thuốc lá xong, thầy Tăng Hùng C. bước vào lớp thì cả lớp đứng lên chào bằng tiếng Việt. Riêng học sinh Danh Tài L. lại chào thầy Cường bằng tiếng Anh.



Nghe T. cất tiếng “Hello teacher” đề chào thầy, ông C. bắt lỗi và lấy thước đánh vào tay, vào má L.…

“Bị đánh, L. xách cặp đi ra khỏi lớp thì được giáo viên chủ nhiệm, giám thị trung tâm đến giải quyết thì L. quay lại lớp học”, một học sinh kể.

Trao đổi với phóng viên xung quanh vụ việc trên, một lãnh đạo Trung tâm Giáo dục - Nghề nghiệp cho biết, đơn vị này đã mời thầy C. lên làm việc và thầy C. thừa nhận việc mình đã có uống rượu trước khi lên lớp và đánh em L..



Được biết, ngày 20/3, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Cà Mau (tỉnh Cà Mau) cũng có văn bản chỉ đạo Phòng Nội vụ phối hợp với Trung tâm Giáo dục- Nghề nghiệp Thành phố Cà Mau xác minh, xử lý trường hợp sai phạm trong công tác giáo dục đối với thầy C..



Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xử lý đúng quy định pháp luật.