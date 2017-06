Một thí sinh nhờ thi hộ trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 ở Hà Nội

Chiều 9/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có báo cáo về kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2017 - 2018 trên địa bàn.



Theo báo cáo này, trong buổi sáng 9/6, có tổng số 259 thí sinh và 4 cán bộ coi thi vắng mặt.



Có 2 thí sinh vi phạm quy chế, trong đó 1 thí sinh do sử dụng điện thoại và 1 thí sinh mang tài liệu vào phòng thi.



Buổi chiều, dù không có cán bộ coi thi nào vắng mặt, nhưng số thí sinh vắng lại tăng nhiều so với buổi sáng, với tổng số 408 em.



Đặc biệt, trong buổi thi môn Toán, 1 thí sinh đã vi phạm quy chế thi vì nhờ người thi hộ.



Cũng theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, ngày 9/6, không có cán bộ coi thi vi phạm quy chế thi; buổi thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.



Được biết, kỳ tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017 - 2018 của Hà Nội có tổng số 76.031 thí sinh đăng ký dự thi; 153 điểm thi và 3.028 phòng thi. Đề thi được các thầy cô đánh giá hay và có tính phân loại cao.