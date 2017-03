Năm 2017, giảm 20% tổng chỉ tiêu tuyển sinh đại học

(GDVN) - Dù lượng thí sinh tăng, nhưng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017 của trường Đại học, Cao đẳng do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý lại giảm 20% so với năm 2016.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga cho biết trong buổi họp báo Quý I năm 2017, theo báo cáo của các Sở Giáo dục và Đào tạo địa phương, tổng số thí sinh sẽ bước vào kỳ thi quốc gia 2017 là 955.000 thí sinh (gồm thí sinh trung học phổ thông và thí sinh tự do), cao hơn con số 900.000 thí sinh của năm 2016.



Tuy nhiên, chỉ tiêu tuyển sinh của các trường đại học và các trường cao đẳng sư phạm thuộc quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm nay là 392.000, giảm khoảng 30.000 chỉ tiêu so với năm 2016.



“So với tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016 là 420.000 thí sinh, thì chỉ tiêu tuyển sinh đại học năm nay giảm khoảng gần 100.000 thí sinh, tương đương 20%.



Riêng khối sư phạm tuyển 52.000 sinh viên, chỉ tiêu khối sư phạm cũng giảm 20% so với năm ngoái. Các khối còn lại tuyển 340.000 sinh viên”, Thứ trưởng Ga cho biết.

Lý giải về điều này, Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho biết, từ năm 2015-2016, chỉ tiêu của khối các trường sư phạm giảm mỗi năm 10%.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tiến hành quy hoạch lại mạng lưới các trường sư phạm, dự báo nhu cầu đào tạo giáo viên để tính toán chỉ tiêu.



“Qua kiểm tra, khảo sát, Bộ Giáo dục và Đào tạo thấy rằng nếu đào tạo sư phạm với chỉ tiêu như hiện nay thì số lượng dôi dư sẽ rất nhiều nên Bộ đã yêu cầu các cơ sở đào tạo giáo viên giảm 20% chỉ tiêu tuyển sinh so với năm 2016”, Thứ trưởng Bùi Văn Ga phân tích.

Cũng theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ ngày 1/4, các thí sinh bắt đầu làm thủ tục đăng kí dự thi và đăng kí xét tuyển vào đại học, cao đẳng.

Hiện nay, trên Cổng thông tin điện tử của Bộ (http://moet.gov.vn) đã đưa phần mềm đăng kí dự thi để các Sở tập huấn cho cán bộ chạy thử phần mềm này, trong những ngày qua phần mềm chạy ổn định, chưa có vấn đề phát sinh.



Dù không còn trực tiếp chủ trì một cụm thi như năm trước, song vai trò của các trường đại học vẫn thể hiện rõ nét trong kỳ thi thông qua việc cử cán bộ, giảng viên tham gia coi thi trực tiếp tại các địa phương theo tỉ lệ 1 - 1 (1 địa phương, 1 trường đại học).



Tổng số cán bộ đăng kí tham gia công tác tổ chức thi, tuyển sinh năm 2017 là 42.000 người, so với năm ngoái đã giảm khoảng 18.000 người.

Các trường đại học, cao đẳng cùng tham gia công tác tổ chức thi sẽ làm cho kỳ thi tốt hơn, an toàn hơn, kết quả đảm bảo hơn.

Việc phân bổ các cán bộ, giảng viên về địa phương tham gia công tác tổ chức thi sẽ đảm bảo đủ nhân lực, tiết kiệm chi phí…



Từ ngày 21/6, thí sinh sẽ bước vào kỳ thi quốc gia với 5/6 môn thi trắc nghiệm.

Để học sinh làm quen với sự đổi mới này, các trường trung học phổ thông sẽ tổ chức kỳ kiểm tra khảo sát học kỳ II lớp 12 theo phương thức giống kỳ thi thực tế.