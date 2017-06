Tăng tiền cho giáo dục để thực hiện chương trình phổ thông mới

Ngày 9/6, Quốc hội thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2016; tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2017.

Trong phiên thảo luận Đại biểu Quốc hội Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Quyên Thanh đoàn Vĩnh Long cho rằng, năm 2013, đổi mới giáo dục được đánh dấu bằng Nghị quyết 29.

Nghị quyết ra đời có ý nghĩa quan trọng đối với việc phát triển sự nghiệp giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế của đất nước.

Nghị quyết đặt ra mục tiêu giáo dục con người Việt Nam phát triển toàn diện, phát huy tốt tiềm năng, khả năng sáng tạo của mọi cá nhân, phấn đấu đến năm 2030 nền giáo dục Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực.

Đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, là kỳ vọng của toàn xã hội và cũng là mục tiêu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt ra là giáo dục phải hướng tới sự phát triển toàn diện của con người, đảm bảo các giá trị của con người với mục đích tạo ra nguồn lực để phát triển đất nước, gắn với mục tiêu đó là việc đảm bảo đủ các điều kiện để thực hiện.

Trong thời gian vừa qua, Chính phủ đã ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 29. Trong đó, xác định 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để các bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch triển khai và soạn thảo 18 đề án.

Với những nỗ lực trong chỉ đạo và điều hành của Chính phủ, các bộ, ngành, chính quyền các cấp, cùng sự hưởng ứng, tham gia tích cực của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Việc triển khai thực hiện đã đạt được một số kết quả, bước đầu góp phần cải thiện chất lượng giáo dục và đào tạo.

“Đối với đánh giá báo cáo bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, tôi thống nhất với những nội dung trong báo cáo của Chính phủ, báo cáo khá toàn diện, đánh giá những mặt được và chưa được trong phát triển kinh tế - xã hội cũng như đề xuất được những giải pháp khả thi cho việc điều hành phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm 2017.

Tuy nhiên, phần đánh giá về văn hóa, giáo dục cũng như nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội trong phiên thảo luận tổ nhận định là chưa nổi bật, nhất là việc xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện các đề án về giáo dục của một số bộ, ngành chưa đảm bảo tiến độ, làm ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện nghị quyết” – Đại biểu Nguyễn Thị Quyên Thanh nhận định.

Để hướng đến việc thực hiện mục tiêu giáo dục mà Nghị quyết 29 đã đề ra, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Quyên Thanh đoàn đề xuất 3 nội dung.

Vấn đề thứ nhất : “Rất tâm đắc với quan điểm của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nói rằng vấn đề ngành giáo dục cần tập trung chỉ đạo là nâng cao chất lượng dạy và học chứ không nên tập trung vào việc tổ chức thi cử vào ngày 8/1/2017.

Có lẽ điều này đồng nghĩa với việc đầu tư và phát triển đội ngũ nhà giáo, bên cạnh đầu tư cho môi trường giáo dục ổn định để người giáo viên có đủ thời gian trải nghiệm và tích lũy kinh nghiệm, yên tâm với vị trí của mình để gắn bó với nghề và phát triển năng lực. Khi sự ổn định đó được đảm bảo thì những thay đổi của hệ thống mới có thể vận hành tốt.

Chính vì vậy, trân trọng đề nghị Quốc hội nên đưa Luật nhà giáo vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, vì đây cũng là dự luật cần thiết và là đề nghị xác đáng đã được đại biểu và cử tri quan tâm đề xuất.

Điều này thể hiện sự quan tâm, chú trọng đặc biệt của Đảng và Nhà nước đối với giáo dục phổ thông, là sự ghi nhận vị thế và vai trò của nhà giáo với những đóng góp to lớn vào quá trình giáo dục thế hệ trẻ trong mấy mươi năm qua, là sự kế thừa và tiếp nối truyền thống tôn sư trọng đạo, là động lực tinh thần cho hơn một triệu giáo viên trên cả nước.

Vấn đề thư 2: “Để phát triển giáo dục trong thời gian tới, đại biểu này cho rằng, đầu tư cơ sở vật chất trong thời gian vừa qua, việc đầu tư cho giáo dục chưa cao và tương xứng giữa các địa phương.

Cụ thể là chương trình kiên cố hóa trường lớp mẫu giáo, tiểu học trong kế hoạch đầu tư trung hạn chỉ được 6.000 tỷ đồng trong tổng số hơn 200.000 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ chỉ chiếm 3,3%.

Đặc biệt, các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long chỉ được phân bổ 717 tỷ, trong đó Vĩnh Long là thấp nhất nước, chỉ 7 tỷ.

Rõ ràng chưa đáp ứng, đặc biệt với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long còn rất nhiều khó khăn.

Theo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể thì học sinh tiểu học phải học 2 buổi/ngày, nhưng hiện nay cả nước chỉ có 60% các trường đủ điều kiện.

Với thực tế như đã nêu, tôi đề nghị Chính phủ cần quan tâm và ưu tiên đầu tư cho giáo dục và đào tạo, đặc biệt là nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, vốn ODA và các nguồn khác để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, đảm bảo điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông tổng thể sắp tới và phát triển toàn diện học sinh, nhất là đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non, tiến tới miễn học phí cho trẻ em 5 tuổi theo mục tiêu phổ cập đã được đề ra”.

Vấn đề thứ ba: “Về đội ngũ giáo viên mầm non, cả nước hiện có trên 14.000 trường mẫu giáo mầm non với trên 4 triệu trẻ em và trên 400.000 cán bộ quản lý và giáo viên mầm non.

Tuy nhiên, đội ngũ giáo viên mầm non chưa được hưởng chế độ đãi ngộ xứng đáng, tôi đề nghị cần có sự quan tâm đặc biệt bởi giáo viên mầm non dễ gặp rủi ro nghề nghiệp do trẻ còn quá nhỏ, lao động khá đặc thù, có nhiều khó khăn trong quản lý giáo dục, lại chịu nhiều thiệt thòi trong chính sách tiền lương.

Theo chủ trương gần đây, cho dù giáo viên đạt trình độ chuyên môn trên chuẩn vẫn phải hưởng mức lương theo vị trí việc làm nên thu nhập thấp, chưa đủ trang trải cho cuộc sống, nhất là giáo viên mới ra trường.

Điều này đã làm giảm động lực phấn đấu của phần lớn giáo viên mà hiện nay đến cuối năm hoặc năm 2015 - 2016, cả nước còn thiếu khoảng trên 34.000 giáo viên mầm non.

Theo số liệu khảo sát, 215 giáo viên tại 2 tỉnh Vĩnh Long và Bến Tre thì trong đó 138 giáo viên thích nghỉ hưu ở độ tuổi 50 và có đề xuất lương hưu đủ sống, 9 giáo viên muốn nghỉ ở độ tuổi 60 số còn lại chấp nhận ở độ tuổi 55.

Một số giáo viên hiện tại cao tuổi không đáp ứng được yêu cầu phục vụ trong ngành, mong muốn được giải quyết chế độ nghỉ sớm và chính sach tiền lương cũng cần đảm bảo ngang bằng với giáo viên phổ thông.

Năm học 2015 - 2016 ngành giáo dục rất phấn khởi khi được Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ trực tiếp tham dự hội nghị tổng kết năm học, Thủ tướng đã rất chia sẻ thấu hiểu khó khăn của ngành và chỉ đạo quyết liệt.

Điều đó minh chứng cho sự quan tâm sâu sắc của Chính phủ đối với phát triển giáo dục và đào tạo, chặng đường đến năm 2030 còn hơn 13 năm.

Thời gian tuy không dài, nhưng nếu được sự quan tâm của Chính phủ, sự quyết tâm của các bộ, ngành, sự đồng thuận của xã hội thì giáo dục có niềm tin từng bước tiến đến mục tiêu của một nền giáo dục tiên tiến theo tinh thần Nghị quyết 29”.