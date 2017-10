Nhiều trường ở huyện An Dương thu thêm, riêng gì trường Đồng Thái!

(GDVN) - Hiệu trưởng Trường Đồng Thái giải thích như thế khi nói về một khoản thu bị phản ánh là lạm thu. Và, nhiều khoản có nghi ngờ là do phụ huynh toàn hiểu sai...

Như báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đã phản ánh, nhiều vị phụ huynh có con em học tại trường Mầm non Đồng Thái (xã Đồng Thái, An Dương, Hải Phòng) cho rằng việc thu chi của nhà trường không rõ ràng và có nhiều khuất tất.

Để đảm bảo thông tin khách quan, báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đã làm việc với bà Đặng Thanh Giang - Hiệu trưởng trường Mầm non Đồng Thái.

Mở đầu buổi làm việc, bà Giang cho rằng việc các phụ huynh phản ánh vừa qua là do hiểu nhầm hoặc hiểu chưa đầy đủ của một số phụ huynh không đi họp.

Mọi việc thu chi của nhà trường đều có kế hoạch rõ ràng thực hiện đúng quy trình.

Trước khi lý giải từng số tiền cụ thể mà phụ huynh có con em học tại trường Mầm non Đồng Thái, bà Giang cho rằng mọi thu chi của nhà trường đều đúng với chủ trương, chính sách của ngành và được sự đồng thuận của phụ huynh học sinh.

Lý giải về số tiền hỗ trợ đời sống giáo viên, bà Giang cho rằng số tiền 100.000 đồng/cháu/tháng mà trường Mầm non Đồng Thái đang thu không phải tiền hỗ trợ đời sống giáo viên như đã ghi trên biên lai.

“Đây thực chất là tiền hỗ trợ chi lương cho giáo viên, nhân viên hợp đồng với trường. Việc phải dùng từ hỗ trợ đời sống giáo viên do là kho bạc nhà nước yêu cầu sử dụng từ ngữ như vậy."

Theo lý giải, trường Mầm non Đồng Thái hiện có 55 cán bộ, giáo viên cả biên chế và cả hợp đồng. Trong đó số cán bộ, giáo viên biến chế của nhà trường hiện nay chỉ là 33 người.

"Số lao động còn lại mà nhà trường đang sử dụng, nhà trường phải trả lương. Do không có nguồn thu, nhà trường buộc phải thu số tiền tiền 100.000 đồng/cháu/tháng để có nguồn kinh phí linh động để trả lương.”

Bà Giang cũng cho biết, việc linh động này không chỉ ở trường Mầm non Đồng Thái mà còn ở rất nhiều trường khác trong huyện An Dương.

Lý giải cho số nhân sự này, bà Giang viện ra ví dụ về tất cả các cô bếp của trường. “Theo thông tư 06, các cô bếp này không thuộc nhân sự được biên chế trong trường, việc sử dụng lao động này nhà trường phải tự trả lương. Nếu không huy động từ các vị phụ huynh các bếp sẽ đóng cửa. Các cháu là trẻ mầm non không thể nào đi học đến trưa về và chiều lại đến được.” Bà Giang cho biết.

Nói về việc bố trí việc làm bà Giang viện ra lý do: “Cũng theo thông tư 06, về việc bố trí việc làm, để đảm bảo chất lượng giáo dục Mầm non mỗi trường cần 2,5 giáo viên nhà trẻ/lớp và 2,2 giáo viên mầm non/lớp. Với trường mầm non Đồng Thái hiện nay, số học sinh là 592 cháu, như vậy cần 41 giáo viên.

Tuy nhiên nhà trường đang có 37 giáo viên, thực tế nhà trường đang thiếu 4 giáo viên. Đối với nhân viên nuôi dưỡng hiện nay nhà trường đang thiếu 3 nhân viên nuôi dưỡng theo thông tư này.”

Bà Giang cũng cho biết, dù thiếu nhưng nhà trường không dám tuyển đủ vì nếu tuyển tiếp thì kinh phí sẽ tiếp tục đội lên cao vì không có nguồn thu để chi trả.

Thông qua báo Giáo dục Việt Nam, bà Giang kiến nghị ngành giáo dục cần đưa ra các cuộc thi tuyển viên chức, đưa các cô nuôi vào khung vị trí việc làm trong trường mầm non.

Bà Giang cũng cho rằng, cấp học mầm non khác hẳn với các cấp học khác vì phải có nấu ăn buổi trưa cho các con. Việc chi trả lương theo khung việc làm này bằng ngân sách thì các trường mầm non sẽ không phải huy động từ phía phụ huynh học sinh.

Huy động 500.000 đồng/trẻ là để xây tường bao

Như báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đã đưa, nhiều vị phụ huynh bức xúc vì nhà trường thu số tiền đầu vào lên đến 500.000 đồng/trẻ mà không rõ tiền gì.

Lý giải về số tiền này, bà Giang khẳng định đây có thể là phản ánh của nhiều vị phụ huynh không có đi họp cho con hoặc không nghe rõ khi họp phụ huynh toàn trường.

Bà Giang cho rằng đây khoản tiền xã hội hóa và số tiền này được sử dụng vào việc xây tường bao của nhà trường.

Theo vị hiệu trưởng này, hệ thống tường bao của trường Mầm non Đồng Thái được xây dựng từ những năm 70 của thế kỷ trước, hiện đã xuống cấp nghiêm trọng.

Số tiền 500.000 đồng/trẻ đã được thống nhất qua các ban phụ huynh và được trình bày lên chính quyền các cấp.

Việc huy động 500.000 đồng/trẻ, trong khi đó trường có tới 592 cháu chỉ để xây tường bao đang khiến các vị phụ huynh thắc mắc.

Với số tiền điều hòa năm nào cũng phải đóng 300.000 đồng/trẻ, bà Giang cho rằng việc phụ huynh phản ánh như vậy là không đúng sự thật.

Bởi nhà trường mới chỉ lắp điều hòa từ năm học 2016 – 2017, việc thu tiền điều hòa chỉ diễn ra ở những cháu có lắp phòng điều hòa.

Số tiền này, nhà trường hoàn toàn không thu mà do ban cha mẹ học sinh thu. Nhà trường chỉ giám sát việc thi công, lắp đặt. Các hoạt động thu chi này đều được công khai trong các buổi họp phụ huynh.

Việc thu 300.000 cháu/năm do nhà trường muốn giảm bớt gánh nặng cho phụ huynh. Đối với phụ huynh nào đã đóng, năm nay nhà trường không thu nữa.

Nói về quỹ lớp, quỹ cha mẹ học sinh của học sinh mầm non, bà Giang cho rằng đây là số tiền được thỏa thuận giữa phụ huynh và cô giáo các lớp. Nhà trường không can thiệp và cũng không thu tiền này.

Quỹ này được phụ vụ cho các hoạt động của các bé trong năm như đồ dùng học tập, đồ chơi và các buổi biễu diễn của các bé trong trường.

Như vậy, theo bà Giang, các hoạt động của nhà trường đều đúng quy định của ngành giáo dục huyện An Dương.

Sau khi báo Điện tử Giáo dục Việt Nam phản ánh, trường Mầm non Đồng Thái cũng đã có báo cáo giải trình với huyện An Dương.

Đề nghị phòng Giáo dục và Đào tạo huyện An Dương sớm có kết luận về việc thu chi của trường Mầm non Đồng Thái để dư luận hiểu rõ hơn trong công tác thu chi của nhà trường.