Nữ sinh trường chuyên Võ Nguyên Giáp giành học bổng hơn 30.000 USD

Tôi có cơ hội trò chuyện với cô gái Nguyễn Vy Thủy Tiên (sinh năm 1999) - tân sinh viên vừa nhận Học bổng Hiệu trưởng năm 2017 của Đại học RMIT Việt Nam để học ngành Digital Marketing (Marketing số).

Được biết, Thủy Tiên là cựu học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Võ Nguyên Giáp - Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Bảng thành tích học tập thời trung học của cô gái Quảng Bình khiến nhiều bạn trẻ ngưỡng mộ.

Từ những ngày ngồi trên ghế nhà trường, Thủy Tiên đã đạt IELTS 8.0, và điểm trung bình cộng năm lớp 12 đạt 9.1.

Đến kỳ thi trung học phổ thông quốc gia Thủy Tiên đạt 26.4 điểm (Toán 9.0, Văn 8.0, Anh 9.4).

Với châm ngôn sống: “Không có thứ tốt nhất, chỉ có thứ tốt hơn”, Thủy Tiên luôn nỗ lực trong mọi việc dù đó là học tập hay các hoạt động xã hội.

Thủy Tiên chia sẻ Trung học phổ thông chuyên Võ Nguyên Giáp là ngôi trường hết sức sôi nổi, nơi thầy cô và bạn bè giúp em có cơ hội tham gia nhiều hoạt động như làm tình nguyện, cắm trại, diễn kịch, dẫn chương trình.

Nói đến đây, Thủy Tiên chia sẻ: “Các hoạt động ấy đều giúp em lưu giữ được nhiều kỉ niệm đẹp, tích góp kinh nghiệm, mở rộng các mối quan hệ, và hơn hết em nhận ra rằng bản thân mình cũng có thể cống hiến cho thành công của tập thể, giúp đỡ được nhiều cho cộng đồng xung quanh”.

Chia sẻ về bí quyết học tiếng Anh để đạt IELTS 8.0, Thủy Tiên tâm sự, trước kia em từng nghĩ, du học sinh thì mới giao tiếp tốt được nhưng thực sự em đã sai.

Bởi lẽ, môi trường học tập chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra từ thói quen hàng ngày, cần học liên tục, không bỏ dở lúc nào, nhất là cần phải nâng cao kỹ năng nghe, nói bởi nói được, nghe được thì tự khắc các kỹ năng khác (đọc, hiểu) sẽ vững hơn.

Cách học tiếng Anh của cô gái giành được học bổng toàn phần chương trình cử nhân tại Đại học RMIT Việt Nam là ngày ngày xem phim, nghe nhạc Âu Mỹ, xem các talk show (TED, The Ellen Show, Little Big Shots…), và đọc sách báo tiếng Anh (BBC News, The Guardian…).

Thậm chí, vào giai đoạn ôn thi, Tiên còn viết nhật ký bằng tiếng Anh để ôn từ vựng và tự nói chuyện với mình bằng tiếng Anh.

Vui mừng chia sẻ về suất học bổng trị giá hơn 30.000 USD của mình, Thủy Tiên nói:

“Học bổng này là một trong những điều ý nghĩa nhất đối với em từ trước đến giờ. Không chỉ vì điều kiện tài chính của gia đình em mà còn vì Đại học RMIT Việt Nam là một trường đại học rất danh giá.

Bố mẹ em đều là người làm công ăn lương, vì vậy tiền học phí đại học, tiền trọ học xa nhà sẽ là gánh nặng không nhỏ cho gia đình.

Vậy nên em rất vui vì đỡ đần được bố mẹ, để bố mẹ còn có thể lo toan được nhiều thứ và nhất là cho sức khỏe của bố mẹ khi về già sau này”.

Khi phóng viên hỏi, từ nguồn nào mà Tiên biết để nộp hồ sơ ứng tuyển học bổng của RMIT Việt Nam, nữ sinh trường chuyên Võ Nguyên Giáp giãi bày, do em luôn thắc mắc không hiểu tại sao sinh viên tốt nghiệp RMIT lại có nhiều cơ hội việc làm đến vậy.

Vì muốn tìm hiểu nên em thường xuyên truy cập website của trường để đọc và tình cờ biết đến chương trình học bổng.

Em đã xem kỹ yêu cầu và tiêu chí cần có, từ đó cố gắng thật nhiều và mạnh dạn nộp hồ sơ. Thật tốt khi trường nhận ra những nỗ lực cũng như hoài bão của em và trao cho em hạng mục học bổng danh giá nhất.

Nữ sinh viên Thủy Tiên mong muốn trong thời gian tới sẽ nỗ lực thật nhiều để gặt hái những thành quả xứng đáng và có thể truyền cảm hứng về học bổng, tiếng Anh… tới nhiều bạn trẻ hơn nữa.