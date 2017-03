Thanh Hóa liên tục thúc ép mở lớp ngược với yêu cầu của Bộ Giáo dục

Trong lúc Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương dừng triển khai các lớp đào tạo, bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở điều chuyển về dạy mầm non để giao cho trường Đại học Sư phạm Hà Nội xây dựng khung chương trình đào tạo, bồi dưỡng thì tỉnh Thanh Hóa vẫn "hiên ngang" mở lớp đào tạo.

Thực hiện Quyết định số 5094/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở được điều chuyển dạy mầm non, tiểu học năm học 2016 - 2017, sau khi thống nhất với Đại học Hồng Đức, ngày 29/12/2016, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đã ban hành kế hoạch về triển khai đào tạo, bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở được điều chuyển.

Thời gian dự kiến tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng đợt 1 từ ngày 13/2 và đợt 2 từ ngày 27/3/2017.



Tuy nhiên, tại hội nghị sơ kết học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 diễn ra vào ngày 14/1/2017 với 63 Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu các địa phương tạm dừng triển khai các lớp đào tạo, bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở để điều chuyển sang dạy mầm non, tiểu học.



Đồng thời Bộ giao cho Trường Đại học Sư phạm Hà Nội xây dựng khung chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho những giáo viên trung học cơ sở điều chuyển dạy tiểu học và mầm non để triển khai thống nhất trong toàn quốc theo phương thức học tập trung kết hợp với trực tuyến, vừa học vừa thực hành nghề nghiệp tại các trường mầm non, tiểu học.



Ngay sau đó, ngày 16/1/2017, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đã có công văn về việc tạm dừng triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở được điều chuyển dạy mầm non và tiểu học năm học 2016-2017.



Rõ ràng, Sở Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện nhiệm vụ mà Bộ trưởng “gửi gắm” nhưng không hiểu vì lý do gì mà sau đó Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa lại có văn bản số 1607/UBND-VX yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa nghiêm túc, khẩn trương triển khai thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng giáo viên điều dạy mầm non.



Thực hiện yêu cầu này, với mong muốn để giáo viên trung học cơ sở điều chuyển xuống dạy mầm non, tiểu học được trang bị kịp thời những kỹ năng, nghiệp vụ cơ bản của cấp học, có thể thực hiện tốt công tác giảng dạy bậc mầm non, tiểu học, ngày 23/1, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đã có công văn đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp trường Đại học Hồng Đức triển khai tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng cho giáo viên trung học cơ sở được điều chuyển xuống dạy mầm non, tiểu học.



Dồn dập chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, ngày 14/2, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tiếp tục có công văn số 1415/UBND-VX chỉ đạo khẩn trương tổ chức bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở được điều chuyển xuống dạy mầm non, tiểu học năm học 2016-2017.



Thực hiện chỉ đạo này, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đã ra công văn số 397, ký ngày 3/3/2017 thông báo việc nhập học lớp đào tạo, bồi dưỡng đối với các giáo viên trung học cơ sở về dạy mầm non và tiểu học bắt đầu từ ngày 9/3.

Lớp bồi dưỡng được chia làm 2 đợt, tập trung học tại 2 cơ sở trường Đại học Hồng Đức. Đợt 1 bắt đầu từ ngày 9/3. Đợt 2 từ ngày 17/4. Mỗi đợt học kéo dài 1,5 tháng (ngày học 2 buổi).

Trong khi, cùng ngày đó (ngày 3/3), Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản chỉ đạo yêu cầu chấm dứt tình trạng điều chuyển giáo viên phổ thông dôi dư (chỉ được bồi dưỡng trong thời gian) ngắn xuống dạy bậc học mầm non.



Ấy thế mà, chiều 9/3, khai giảng lớp đào tạo giáo viên tại trường Đại học Hồng Đức vẫn diễn ra bình thường. [1]



Phải chăng, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đang làm “ngơ” trước yêu cầu, chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo?



Bởi, đến chiều 10/3, thông tin với phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, Bộ đang trong quá trình xử lý thông tin của tỉnh Thanh Hóa chứ chưa có văn bản đồng ý cho tỉnh này triển khai các lớp đào tạo, bồi dưỡng trong việc điều chuyển giáo viên.

Lúc này, dư luận không khỏi băn khoăn, không hiểu vì lý do gì mà tỉnh Thanh Hóa cứ liên tục “thúc ép” Sở Giáo dục và Đào tạo phải thực hiện nghiêm túc theo công văn của tỉnh mặc dù yêu cầu đó “đi ngược” với chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo?

