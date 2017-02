Đội trưởng CSGT Thanh Hóa lý giải cấp biển "VIP" nhảy cóc cho hàng loạt xe sang

Kể từ năm 2012, Bộ Công an bắt đầu triển khai thực hiện việc cấp, đăng ký biển số xe ô tô trên hệ thống máy tính.

Việc cấp biển số xe được thực hiện theo hình thức bấm số ngẫu nhiên (hệ thống cơ sở dữ liệu đăng ký xe là tuyệt mật, qua nhiều lớp mật khẩu bảo vệ, được quản lý chặt chẽ) để bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng.

Về lý thuyết, khó ai có thể can thiệp để “gắp” từ máy tính ra những tấm biển số theo ý muốn.

Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, hàng loạt biển kiểm soát "siêu VIP" như: 36A-368.88; 36A-355.55; 36A-379.79; 36A-336.36; 36A-389.89; 36A-399.99… có thứ tự bất thường so với thông lệ.

Trên thực tế, Việt Nam đang tiến tới lộ trình sẽ đấu giá biển số xe đẹp công khai và đây sẽ là nguồn thu ngân sách lớn cho Quốc gia.

Để hiện thực hóa ý định đó chúng ta cần phải có thời gian và lộ trình thích hợp.

Tuy nhiên, thời gian qua, nhiều tỉnh thành đang “chạy đua” hoặc vượt rào cấp nhiều biển số xe “nhảy cóc” cho nhiều cá nhân, doanh nghiệp, nhất là biển số xe ô tô con có đầu số đẹp.

Theo tìm hiểu của phóng viên, Thanh Hóa hiện mới cấp đến đầu số 36A-239… và 36A-240… chứ chưa thể lên đến đầu 36A-300… như các biển số "siêu VIP" ở trên.

Trao đổi với phóng viên, một Đội trưởng thuộc Phòng CSGT (xin được giấu tên), Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: "Gần như tỉnh nào cũng có, đầu số này tôi biết hết, tôi có chức năng mà".

Tuy nhiên, vị Đội trưởng giải thích thêm, quyền hành cấp số là do Bộ Công an, Phòng CSGT chỉ tiếp nhận hồ sơ và tiến hành bấm số điện tử tự động theo quy định.

"Nếu không có trong máy thì bấm sao ra được. Bây giờ không xin được đâu.

Các trường hợp có biển kiểm soát số nhảy vọt kia, đều nộp hồ sơ, kinh phí theo quy định và bấm số.

Công an Thanh Hóa đặt mấy ngàn số một lúc, đôi khi bên tôi đặt biển số lẻ nhiều…

Nếu bấm vào số chưa có biển thì bên tôi làm Công văn gửi ra Bộ Công an, ngày trước ngày sau sẽ có biển ngay, chủ xe chỉ cần đặt cọc 50.000 đồng là được", ông này giải thích.

Trước phản ánh của người dân về việc có tiêu cực khi cấp biển kiểm soát "VIP" cho xe siêu sang, ông này quả quyết: "Mọi việc cấp biển số xe ô tô đều phải phụ thuộc Bộ Công an cấp phép, Công an các tỉnh làm theo kế hoạch, nhiệm vụ được giao. Kể cả Giám đốc Công an tỉnh cũng không can thiệp được – ông này cho biết thêm".

Trước việc cấp biển số xe VIP cho hàng loạt xe siêu sang, nhảy cóc... của CSGT Thanh Hóa liệu có có xảy ra tiêu cực hay không? Đề nghị Bộ Công an sớm chỉ đạo, kiểm tra, làm rõ.