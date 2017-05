Bộ nhận có sai sót trong đề thi tham khảo môn Địa lý và Hóa học

Ngày 14/5, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố bộ đề thi tham khảo của 14 môn thi trong kỳ thi quốc gia 2017, đến nay một số vấn đề sai xót trong đề thi môn Địa lý, Hóa học đã được nhiều giáo viên phản ánh.



Nhận được phản ánh, ngày 16/5, ông Sái Công Hồng- Phó Cục trưởng Cục khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo) đã xác nhận về thông tin này với báo chí.



Ông Sái Công Hồng cho biết, những ý kiến phản ánh của các giáo viên vừa qua với môn Địa lý là chính xác. Nguyên nhân của những sai sót này là do trong quá trình làm đề, tổ xây dựng đề tham khảo đã căn cứ vào sách giáo khoa và Atlat để bảo đảm sự thống nhất trong dạy học và thi.

Tuy nhiên, có một số nội dung trong sách giáo khoa có thể đã lạc hậu, do tình hình kinh tế - xã hội thay đổi liên tục trong khi sách giáo khoa chưa cập nhật.



Trước đó, ông Nguyễn Văn Thuật, giảng viên Trường Đại học Đồng Nai, cho rằng đề thi tham khảo môn Địa lý mà Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố có một số sai sót, lạc hậu so với thực tế.



Ông Thuật dẫn ví dụ Câu 44 - Quốc lô ̣ 1 bắt đầu từ tỉnh Lạng̣ Sơn và kết thúc ở? Với các đáp án là A. Cần Thơ, B. Kiên Giang, C. Cà Mau, D. Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo ông Thuật, ở nước ta không có Quốc lộ 1 mà chỉ có Quốc lộ 1A, Quốc lộ 1B, Quốc lộ 1K… Vậy câu hỏi này không có đáp án nào đúng cả.

Một câu hỏi khác là Câu 52 - Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 10, cho biết hệ thống sông nào sau đây nằm cả ở phần lãnh thổ phía Bắc và phần lãnh thổ phía Nam nước ta? Đáp án A. Đồng Nai, B. Cả, C. Thu Bồn, D. Mê Công.

"Tôi dạy Địa lý trên 30 năm nhưng không thể trả lời được câu hỏi này. Chẳng lẽ nước ta có hệ thống sông chảy từ miền Bắc xuống tận miền Nam?" - ông Thuật nhận xét.

Bên cạnh đó, một số câu hỏi trong đề thi tham khảo môn Địa lý được ông Thuật cho là không bám sát thực tế.

Chẳng hạn, Câu 55 - Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết các đô thị nào sau đây có quy mô dân số trên 1 triệu người?

Đáp án: A. TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng. B. Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng. C. Hải Phòng, Cần Thơ, Hà Nội. D. Hà Nội, Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh.

Theo ông Thuật, số dân Đà Nẵng năm 2015 đã trên 1 triệu, Hải Phòng trên 2 triệu. Vậy đáp án nào là đúng?



Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng xác nhận có sai sót ở đề thi môn Hóa học, khi trong một câu hỏi (câu số 74) có tới hai phương án trả lời đúng.



Câu 74 đề tham khảo môn Hóa học là: Hỗn hợp E gồm chất X (C3H10N2O4) và chất Y (C3H12N2O3). Chất X là muối của a xít hữu cơ đa chức, chất Y là muối của một a xít vô cơ. Cho 2,62 gr E tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được 0,04 mol hỗn hợp hai khí (có tỷ lệ mol 1 : 3) và dung dịch chứa m gr muối. Giá trị của m là:A.2,40. B.2,54. C.3,46. D.2,26.

Ông Sái Công Hồng cho biết, việc công bố đề thi tham khảo một phần để giáo viên, học sinh hình dung về đề thi, một mặt cũng để xã hội, các thầy, cô giáo, nhà giáo dục cùng góp ý. Từ đó, bộ phận xây dựng đề thi của Bộ sẽ rà soát kĩ, rút kinh nghiệm để chuẩn bị tốt nhất cho đề thi chính thức.