(GDVN) - Chất lượng giáo viên là yếu tố quyết định chất lượng giáo dục mầm non vì vậy giáo viên mầm non có những năng lực chuyên biệt mà giáo viên phổ thông không có.

Trước thực trạng một số địa phương xuất hiện tình trạng điều chuyển giáo viên phổ thông dôi dư chỉ được bồi dưỡng trong thời gian ngắn xuống dạy bậc học mầm non đã gây bức xúc trong dư luận thời gian qua.



Ngay sau đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu các địa phương dừng ngay việc điều chuyển này nếu quá trình thực hiện không đảm bảo yêu cầu.



Tại buổi họp báo quý 1/2017, ông Nguyễn Bá Minh - Vụ trưởng vụ Giáo dục Mầm non (Bộ Giáo dục và Đào tạo) nhấn mạnh: “Không phải tất cả số lượng giáo viên dôi dư đều được điều chuyển xuống dạy ở bậc mầm non.



Vì bậc học mầm non là một bậc học đặc thù, công việc ở bậc mầm non đòi hỏi tính tự nguyện của người giáo viên đối với học sinh, khi điều chuyển phải trên tinh thần tự nguyện.

Chính vì vậy, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu giáo viên phổ thông trước khi điều chuyển phải được đào tạo lại để đáp ứng yêu cầu theo quy định hiện hành.



“Tiêu chí được đưa ra như thế, tuy nhiên điều kiện ở các địa phương là rất khác nhau. Chính vì thế, việc điều chuyển như thế nào để có tính công bằng, thoả đáng thì trách nhiệm thuộc về địa phương.



Nhưng Bộ yêu cầu các giáo viên thuộc diện điều chuyển phải đáp ứng yêu cầu về năng lực, tự nguyện và phải đào tạo lại trước khi chuyển.



Địa phương phải căn cứ vào đó và tình hình cụ thể để thực hiện đồng thời chịu trách nhiệm khi làm sai.



Bên cạnh đó, Bộ sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình triển khai chương trình đào tạo văn bằng 2 sư phạm mầm non.

Điều này sẽ đảm bảo người học sau khi ra trường có thể đáp ứng tốt yêu cầu chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non”, ông Minh cho biết thêm.



Bộ yêu cầu các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên mầm non phải kiểm soát chặt chẽ chất lượng đầu vào. Các đơn vị cương quyết không tuyển sinh những đối tượng người học không đáp ứng được những yêu cầu cơ bản của giáo viên bậc học mầm non.



Giáo viên đang thừa - thiếu cục bộ ở hầu hết các địa phương



Trước đó, theo số liệu được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố tại Hội nghị sơ kết học kỳ I năm học 2016-2017, ngành giáo dục đang có tình trạng thừa – thiếu giáo viên cục bộ tại các bậc học.

Có một nghịch lý là, trong khi số giáo viên công lập dôi dư là 26.750 người thì vẫn thiếu đến 45.058 giáo viên tại các cấp học khác.



Trong đó, bậc học thừa giáo viên nhiều nhất là trung học cơ sở với trên 21.000 người và bậc học thiếu giáo viên trầm trọng là bậc mầm non với trên 32.600 người.

Lý giải nguyên nhân thừa thiếu, dôi dư giáo viên cục bộ, ông Hoàng Đức Minh -Cục trưởng Cục nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo) thừa nhận:



Do một số quy định trong tuyển dụng chưa phù hợp với thực tiễn; vấn đề phân cấp trong tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức ngành giáo dục cũng tạo ra nhiều bất cập, tiêu cực; nhiều địa phương ký hợp đồng với giáo viên tràn lan, không đúng quy định, gây bức xúc trong dư luận xã hội…



Việc bố trí giáo viên dôi dư ở cấp học trung học cơ sở, trung học phổ thông xuống dạy ở cấp học mầm non, tiểu học mà chưa được bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn đúng với cấp học, trong đó tỉnh Thanh Hóa là một điển hình.



Ngoài ra, trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, môn ngoại ngữ ở Tiểu học chưa phải là môn bắt buộc nên nhiều địa phương không bố trí biên chế, chỉ cho phép hợp đồng đối với giáo viên dạy ngoại ngữ (tiếng Anh).



Và do chúng ta thiếu dự báo, quy hoạch tổng thể nhu cầu đội ngũ giáo viên do việc phát triển nhanh các khu công nghiệp quy mô lớn ở các địa phương và tình trạng di dân cơ học từ nông thôn ra thành thị hoặc các khu công nghiệp;



Hơn nữa, giảm tỷ lệ sinh trong giai đoạn những năm trước năm 2000 nên dẫn đến số học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông giảm; việc nới lỏng sinh con thứ 3 giai đoạn sau năm 2000 và những năm gần đây dẫn đến gia tăng tỷ lệ học sinh tiểu học và trẻ mầm non…