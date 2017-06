Sĩ tử chưa thi, các ban ngành đã đổ mồ hôi hột

(GDVN) - Công tác bảo vệ, in sao và vận chuyển đề thi được bảo vệ kỹ càng, nhiều lớp bởi lực lượng công an và các nhân viên chuyên trách.

LTS: Để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia 2017 diễn ra từ ngày 21 đến 23/6, ngoài lực lượng “chủ công” là ngành giáo dục thì những lực lượng khác như: công an, y tế, thanh niên tình nguyện… cũng căng mình để bảo vệ cho các sĩ tử có một kỳ thi an toàn.

Báo điện tử giáo dục Việt Nam gửi đến bạn đọc loạt bài về những câu chuyện “hậu trường” thi cử cũng như công tác chuẩn bị công phu ở các địa phương.

“Toát mồ hôi” khi vận chuyển đề

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng, kỳ thi trung học phổ quốc gia 2017 sẽ phối hợp với Đại học Đà Nẵng chủ trì tại 25 điểm thi với 469 phòng thi.

Sở dự kiến điều động 1.086 người làm cán bộ coi thi, bao gồm cả giáo viên trung học phổ thông và giảng viên của Đại học Đà Nẵng tham gia.

Những bí mật của đề thi (GDVN) - Theo quy định, những người làm việc trong khu vực in sao đề thi trung học phổ thông quốc gia chỉ được hoạt động trong phạm vi không gian cho phép.

Ngay từ những ngày này, ngành giáo dục và các cơ quan chức năng liên quan đã khẩn trương chuẩn bị mọi mặt về “hậu cần” cơ sở vật chất, phương án di chuyển cho sĩ tử, người nhà… Trong đó, khâu sao in, vận chuyển đề thi được xem là công đoạn căng thẳng nhất.

Chia sẻ về hành trình vận chuyển đề, anh Lê Văn Lộc, chuyên viên sở giáo dục Đà Nẵng cho biết, ngay từ rạng sáng đã phải có mặt tại hội đồng in sao đề thi. Tại đây, anh cùng các nhóm khác sẽ nhận đề thi và vận chuyển đến các điểm thi.

“Tất cả đề thi được niêm phong kín trong các thùng sắt với sự giám sát, bảo vệ của lực lượng công an. Sau đó, các thùng đề sẽ được chuyển lên xe ô tô, chạy thẳng một mạch đến trường thi”.

Trên xe lúc này, ngoài anh Lộc còn có thêm một chiến sĩ công an đi theo bảo vệ. “Trước giờ xuất phát, nhiều phương án dự phòng được vạch sẵn để chống kẹt xe, tắc đường và những sự cố có thể xảy ra. Tất cả phải đảm bảo đề thi được chuyển đến điểm thi đúng giờ”.

Khi đề được vận chuyển đến, thủ tục bàn giao được tiến hành rất kỹ lưỡng trước sự chứng giám của trưởng điểm thi.

“Quá trình thu hồi bài thi cũng được thực hiện nghiêm ngặt theo đúng như quy trình lúc phát đề” anh Lộc nói.

Thuê khách sạn để in sao đề

Ông Hà Thanh Quốc - giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam chia sẻ, việc lựa chọn địa điểm để sao in đề thi cũng được tính toán, thực hiện rất công phu.

Các giải pháp đảm bảo tuyệt đối an toàn cho kỳ thi quốc gia 2017 (GDVN) - Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh, yêu cầu đặt ra đối với tất cả địa phương là phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho kỳ thi quốc gia sắp tới.

Sở phải phối hợp với công an tỉnh để thực hiện khảo sát về tình hình an ninh, an toàn ở nhiều địa điểm khác nhau mới chọn ra được vị trí để in sao đề.

Cũng theo ông Quốc, số lượng cán bộ điều động làm công tác sao in đề thi lên đến 38 người. Trong đó, có năm chiến sĩ công an làm nhiệm vụ giám sát, bảo vệ 24/24.

Theo sở giáo dục Quảng Nam, hiện sở đã hợp đồng với một doanh nghiệp ở Đà Nẵng thuê dàn máy in siêu tốc để thực hiện in sao.

Sở này cũng đã thuê nguyên một khách sạn trong 15 ngày để phục vụ công tác in sao đề. Khu vực in sao đề được bảo vệ nghiêm ngặt, chia làm ba vòng dưới sự giám sát, bảo vệ của cơ quan công an.

“Đề thi được vận chuyển có sự giám sát, bảo vệ của công an từ địa điểm sao in đến 51 điểm thi.

Bài thi được thu và vận chuyển có sự bảo vệ của công an từ 51 điểm thi về Ban chấm thi đặt tại trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (thành phố Tam Kỳ) vào buổi thi cuối cùng. Dự toán tổng kinh phí phục vụ kỳ thi hơn 7,2 tỷ đồng” đại diện Sở giáo dục Quảng Nam cho hay.

Ông Phạm Văn Hùng – giám đốc sở giáo dục tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, trong kỳ thi năm nay, địa phương này có tất cả 32 hội đồng thi với hơn 13.000 thí sinh tại 558 phòng thi.

Theo ông Hùng, tính đến thời điểm hiện tại, sở đã điều động hơn 2.100 người cho kỳ thi năm nay, bao gồm 1.250 giáo viên, 193 cán bộ công an tỉnh, 680 cán bộ giảng viên của Đại học Huế và Cao đẳng Sư phạm Huế.

“Trước ngày thi, tại 32 hội đồng thi này, Ban chỉ đạo thi sẽ trực tiếp đến để kiểm tra, rà soát các phòng thi, cùng với công tác bảo quản bài và đề thi.

Trong mỗi kỳ thi trung học phổ thông quốc gia thì công tác an ninh là vấn đề được quan tâm hàng đầu.

Năm nay, Sở giáo dục đã phối hợp với Công an tỉnh để bảo vệ hội đồng thi, công tác chấm thi và nhân sao đề thi cũng như vận chuyển bài và đề thi” ông Hùng thông tin.

Công an tỉnh cử 193 cán bộ chiến sĩ phục vụ cho kỳ thi năm nay, luôn túc trực tại khu vực in sao đề thi. Các xe vận chuyển bài thi đến hội đồng thi luôn có công an bảo vệ.

Đối với Thừa Thiên-Huế thì tình hình an ninh trật tự khá tốt, trên các xe vận chuyển luôn có phương tiện phòng cháy chữa cháy.

Khâu vận chuyển đề thi về cơ bản chúng tôi rất an tâm, tính đến thời điểm hiện tại thì cơ bản đã chuẩn bị xong cho kỳ thi năm nay - ông Hùng nói thêm.