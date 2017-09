Lạm thu là do Hiệu trưởng, sao lại xóa bỏ Hội phụ huynh?

LTS: Lạm thu nhức nhối, và năm nay, có nhiều ý kiến cho rằng vấn nạn này có sự tiếp sức của Ban phụ huynh.



Chính vì vậy, không ít người trong và ngoài ngành giáo dục đã đòi xóa bỏ hội phụ huynh.

Trước thực trạng đó, là một nhà giáo đang trực tiếp tham gia vào công tác giảng dạy, tác giả Duyên Hà đã có bài viết nhằm chia sẻ suy nghĩ và quan điểm của mình về vấn đề này.

Ghi nhận và tôn trọng những đánh giá đa chiều, Tòa soạn trân trọng gửi đến độc giả bài viết. Văn phong và nội dung thể hiện quan điểm, góc nhìn riêng của tác giả.

Đã có không ít người bức xúc đòi xóa bỏ hội phụ huynh như trong bài viết “Phụ huynh Sài Gòn viết đơn lên Chính phủ, kiến nghị giải tán Hội phụ huynh”.

Hay như Tiến sĩ Vũ Thu Hương – giảng viên Trường đại học Sư phạm Hà Nội cho rằng, loạn thu đầu năm "nên xóa bỏ Ban đại diện cha mẹ học sinh”.



Song, nhiều giáo viên, hiệu trưởng các trường học lại cho rằng: Sao lại xóa bỏ một tổ chức hội đã hỗ trợ tích cực nhà trường, giáo viên trong công tác giảng dạy và giáo dục?



Lạm thu là do Hiệu trưởng chứ không phải Hội phụ huynh



Nhiều nơi, khi việc lạm thu bị phát hiện, hiệu trưởng các trường lại đá “quả bóng trách nhiệm” về phía Hội phụ huynh, coi đó là sự bột phát của phụ huynh.

Thực tế không ít những trường hợp bị thanh tra, đơn thưa thì hiệu trưởng cứ nói không biết, cái đó do Hội phụ huynh làm để không dính đến những sai trái của mình.



Họ đổ lỗi cho Hội phụ huynh vì chẳng ai mà đi cách chức cái hội ấy được.



Hãy thử hỏi, nếu nhà trường, hiệu trưởng không “bật đèn xanh” cho Hội phụ huynh thu các khoản quỹ hội thì liệu họ có quyết định được và giáo viên có dám thu hay không?



Dư luận nói Hội phụ huynh là cánh tay nối dài của hiệu trưởng ở một số trường hợp quả là không sai.



Chính hiệu trưởng đã gợi ý, đưa ra mức thu và Hội phụ huynh chỉ gật đầu là xong bởi ai cũng biết những người đại diện cho hội là cánh tay đắc lực của lãnh đạo nhà trường.



Có mấy ai là trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh lại không do hiệu trưởng chọn? Vì thế, khi hiệu trưởng lạm quyền sẽ tự tung tự tác trong vấn đề thu chi quỹ hội.



Ngay như Thông tư 55 của Bộ Giáo dục và Đào tạo không cho phép thu các khoản tiền như: “Bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường; trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh; vệ sinh lớp học, vệ sinh trường; khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường; mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường; hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục; sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường”.

Nhưng họ vẫn làm ngơ, thu vô tội vạ, thậm chí quy định thu quỹ hội là tự nguyện song họ cào bằng trên đầu học sinh là 500.000 đồng rồi “biến hóa” danh sách người 400.000 đồng, người 600.000 đồng thế là thành tự nguyện.



Chưa hết, tôi đã từng biết nhiều chuyện bi hài về việc hiệu trưởng chỉ mạnh tay, không tiếc tiền của cha mẹ học sinh vào những việc không đáng.



Có hiệu trưởng bỏ ra hàng chục triệu đồng để thuê viết kịch bản, đạo diễn cho học sinh đi thi an toàn giao thông cấp phòng giáo dục.



Rồi lại có hiệu trưởng chi cả chục triệu mướn người có chuyên môn về để chấm văn nghệ của học sinh trường thi mừng ngày 20-11.



Rồi lấy quỹ hội đi tiếp khách, liên hoan, quà cáp cho lãnh đạo… Nói lạm thu do hiệu trưởng là vậy!



Hội phụ huynh rất cần cho nhà trường



Phải khẳng định thẳng thắn rằng, Hội phụ huynh hay còn gọi là Ban đại diện cha mẹ học sinh rất cần cho hoạt động của nhà trường, cả về vật chất lẫn những hỗ trợ về mặt tinh thần, công việc phối hợp giáo dục.



Hiện nay, mặc dù ngân sách Nhà nước chi cho giáo dục trên 20% ngân sách hàng năm nhưng kinh phí cũng chỉ đủ trả lương cho giáo viên và những hoạt động tối thiểu của nhà trường.



Trong khi đó, nhiều phong trào, những phát sinh phục vụ học sinh luôn có nhu cầu cao.



Tham gia phong trào, các hoạt động ngoại khóa, các cuộc thi học sinh giỏi, thi văn nghệ, thể dục thể thao, giúp đỡ học sinh nghèo, khen thưởng học sinh… đều phải có một khoản kinh phí khá lớn. Nếu không có khoản đóng góp từ phụ huynh thì rất khó khăn cho nhà trường.

Không có Hội phụ huynh thì quả là việc phối hợp giữa nhà trường – gia đình – xã hội sẽ đè nặng lên vai giáo viên chủ nhiệm mà thực tế công việc chuyên môn của giáo viên hiện nay đã quá tải, áp lực công việc rất lớn.



Vai trò của Hội phụ huynh vô cùng quan trọng đối với công tác giáo dục học sinh. Vì thế, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đánh giá rất cao nhiệm vụ của Hội phụ huynh:



“Tham gia giáo dục đạo đức cho học sinh; bồi dưỡng, khuyến khích học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu kém, vận động học sinh đã bỏ học trở lại tiếp tục học tập; giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh khuyết tật và học sinh có hoàn cảnh khó khăn khác…”.



Như vậy, nếu xóa bỏ Hội phụ huynh thì chất lượng giáo dục học sinh sẽ đi xuống, môi trường học tập, nhu cầu sinh hoạt của các em sẽ không được phục vụ tốt, lợi bất cập hại.



Có chống được lạm thu?



Chỉ vì để không còn lạm thu mà đòi bỏ Hội phụ huynh quả là chưa nhìn nhận một cách thấu đáo vấn đề. Bỏ Hội phụ huynh, nhưng hiệu trưởng vẫn tự tung tự tác cũng bằng không.



Muốn chống lạm thu tiền trường thiết nghĩ cần phải có sự phối hợp một cách đồng bộ của các cơ quan có liên quan.



Thứ nhất, là việc hàng năm, các địa phương cần có văn bản hướng dẫn việc thu chi một số khoản cho các trường.



Nhà trường phải công khai, minh bạch các khoản thu cho cha mẹ học sinh. Thanh tra nhà nước, Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo thanh tra các điểm “nóng” khi có phản ánh của dư luận và phụ huynh.



Thứ hai, Hội đồng giáo dục các địa phương cần kiểm tra chặt chẽ khoản thu chi quỹ hội của các trường trên địa bàn.



Thứ ba, mạnh tay với những sai phạm trong việc lạm thu, quy trách nhiệm cho người đứng đầu các cơ sở giáo dục. Tạm đình chỉ chức vụ hay cách chức hiệu trưởng những trường có sai phạm.



